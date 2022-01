Unvollständige Erholung in Großbritannien nach dem dreifachen Schock

Brexit, Inflation und Corona – in Großbritannien war die wirtschaftliche Lage schon einmal entspannter. Wie sieht es auf der Insel gegenwärtig aus?

Die britische Wirtschaft wurde in den vergangenen zwei Jahren nicht nur durch die Corona-Pandemie und die globalen Lieferengpässen getroffen. Gleichzeitig wurde mit dem Austritt aus der EU per 31. Januar 2020 sowie dem Verlassen des EU-Binnenmarktes und der Zollunion am 31. Dezember 2020 der Brexit vollendet. Eine der gravierendsten direkten Folgen ist der bis heute andauernde massive Mangel an ausländischen Arbeitskräften, bspw. im Transportsektor. So befindet sich die Anzahl der unbesetzten Stellen derzeit auf einem Rekordniveau.