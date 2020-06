US-Notenbank setzt erstmals auf ETFs

Die US-Notenbank gab bekannt, dass sie zum ersten Mal in ihrer 107-jährigen Geschichte ETF-Unternehmensanleihen kaufen werde.

Die amerikanischen Notenbank, auch als Federal Reserve Bank (Fed) bekannt, teilte mit, dass die sogenannte Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) am 12. Mai mit dem Kauf von ETFs beginnen wird.

Die Fed ist nicht die erste Zentralbank, die ETFs als Teil eines Konjunkturpakets aufkauft. Die Bank of Japan kauft im Rahmen ihres QE-Programms seit 2012 in Japan notierte Aktien-ETFs. Die Bank of Japan gab an, 289 Milliarden Dollar oder rund 76 Prozent der 382 Milliarden Dollar Investitionen in die ETF-Industrie in Japan zu halten. Das zeigen Daten entsprechend des ETFGI Japanese ETFs and ETPs Industry Insights April 2020 Reports. Es ist aber das erste Mal in der 107-jährigen Geschichte der Fed, dass sie ETFs kaufen wird.

Blackrock leitet Fed-Programm