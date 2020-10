US-Wahl: Ist Trump oder Biden besser für den S&P 500?

Der Wettstreit um den Einzug ins Weiße Haus wird immer heißer. Wer ist besser für den S&P 500 – Präsident Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden? Was die US-Wahl für die Börse bedeutet.

Am 3. November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. Die US-Wahl ist DAS Event des Jahres. Mit weiter näher rückendem Termin nehmen die Spekulationen zu: Welche Auswirkungen könnte entweder die Fortsetzung der republikanischen Präsidentschaft von Donald Trump oder die Inauguration des demokratischen Herausforderers Joe Biden für die Wirtschaft und die Kapitalmärkte haben?

Die Hamburger Sutor Bank ist speziell der Frage nachgegangen, wie sich die Performance des S&P 500 seit 1929 – unterteilt nach Jahren, in denen der Präsident Republikaner oder Demokrat war – entwickelt hat. Die Jahres-Performances wurden von Oktober bis Oktober berechnet aufgrund der Wahlen im November. Für Anleger bedeutet das Ergebnis: „cool“ bleiben.