Value vs. Growth: Kommen die alten Werte jetzt wieder zurück?

Die Chancen für globale Value-Aktien waren selten so gut wie in diesem Jahr. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Performance-Unterschiede zwischen günstig bewerteten Value-Aktien und den deutlich teureren Technologieaktien mit hohen Wachstumsraten zusammengeschrumpft. Es ist davon auszugehen, dass viele substanzstarke Titel bei einer anstehenden Konjunkturerholung gewinnen werden.

Trotz der schon guten Entwicklung vieler Value-Aktien lässt die historische Durchschnittsbewertung weiter eine deutliche Outperformance erwarten. Das Value-Segment ist günstiger geworden, da das Gewinnwachstum der Unternehmen die Kurssteigerungen überkompensiert hat.

Schlechte Zeiten für Growth-Aktien?

Auf der anderen Seite stehen die Zeichen für eine schnelle Rückkehr von Growth-Werten, die zulasten der Value-Aktien gehen könnte, weniger gut. Die steigenden Zinsen machen das fremdfinanzierte Wachstum deutlich teurer und riskanter. Die noch immer hohen Bewertungen vieler Growth-Werte bergen die Gefahr einer erheblichen Korrektur. Investoren zahlen derzeit zu viel für eingeschränkte Zukunftsaussichten und einem Crash-Risiko.

Investoren, die von der Renaissance des Value Investing profitieren wollen, sollten sich mit entsprechenden Fonds auseinandersetzen. In Eigenregie einzelne Unternehmen zu analysieren und zu identifizieren, ist schwierig und riskant. Eine interessante Benchmark stellt der MSCI World Value Index dar, der große und mittlere Werte aus 23 entwickelten Märkten, die dem Value-Ansatz entsprechen. Ein entsprechender ETF ist der Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF(WKN: A1103E). Er hat in den vergangenen fünf Jahren knapp 7,5 Prozent zugelegt und liegt seit der ersten Erfassung 1974 in der Performance vor dem MSCI World (11,43 zu 10,87 Prozent).