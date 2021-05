Der VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF bildet den MVIS Global Digital Assets Equity Index nach, in dem Unternehmen aus dem Digital-Asset-Bereich enthalten sind. In den Index werden nur solche Unternehmen aufgenommen, die bereits mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Digital-Asset-Projekten machen beziehungsweise das Potenzial haben, dies zu erreichen. Der ETF investiert jedoch weder direkt oder indirekt über Derivate in Kryptowährungen oder digitale Assets an sich.

