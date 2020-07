Vaneck mit globalem Burggraben-ETF

Mit dem VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF können Anleger gezielt in globale Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen investieren.

Die Fondsgesellschaft Vaneck hat das Listing des VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (WKN: A2P6EP) an der Deutschen Börse bekannt. Mit diesem ETF erweitert Vaneck sein Produktportfolio um einen neuen Aktien-ETF. Bisher gab es einen solchen ETF nur mit Bezug auf die USA.

Der VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in globale Unternehmen zu investieren, die gegenüber ihrer Konkurrenz einen langfristigen Wettbewerbsvorteil vorweisen können. „Investoren erhalten Zugang zu einer intelligenten Investmentstrategie in einer kostengünstigen und transparenten ETF-Lösung“, sagt Martijn Rozemuller, Europachef bei Vaneck. Der thesaurierende, physische replizierende ETF zieht Kosten in Höhe von 0,52 Prozent nach sich. Wertpapierleihe gibt es nicht.