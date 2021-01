Vanguard macht vier ETFs dicht – so handeln jetzt Betroffene

Diese Vanguard-ETFs fallen weg

Für die nachfolgenden vier im Dezember 2015 ist bald Schluss: Zum einen trifft es den Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF (WKN: A14YCY). Dieser lässt sich leicht ersetzen. In Frage kommt etwa der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (WKN: A1J781).

Auf der Streichliste befindet sich auch der Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF (WKN: A14YC0). Alternative: Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF (WKN: A1103G).

Außerdem müssen sich auch Anleger des Vanguard Global Value Factor UCITS ETF (WKN: A14YCZ) Gedanken machen. Wobei allzu lang grübeln müssen sie nicht. Auch hier gibt es zahlreiche Alternativen, so etwa den iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (WKN: A12ATG).

Ebenso aussortiert wird der Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF (WKN: A14YC1).

Tipp: Mit der ETF-Suche können Sie einfach selbst die passenden Alternativen herausfinden. Wählen Sie den Reiter „Aktien“ und „Aktienstrategie (alle)“.