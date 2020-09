Vanguard rückt vom Dax ab: Wie die ETF-Profis jetzt in deutsche Aktien investieren

Vanguard-ETF: Mehr als fünfmal so viele Werte

Was sich aber ändert ist die Breite des ETFs. Statt der bisherigen 30 Großkonzerne sind im ETF nun rund 155 Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Dazu zählen Large-, Mid- und Small-Caps. Das Fondsportfolio deckt rund 95 Prozent des deutschen Marktes ab und ersetzt damit ein stärker konzentriertes Portfolio der 30 aktuell im Dax vertretenen Werte.

Anleger können also mit diesem ETF bei einem höheren Diversifizierungsgrad kostengünstig in fast den gesamten deutschen Markt investieren. Vanguard hat damit den ersten All Cap UCITS ETF für den deutschen Markt im Angebot. Der Clou: Mit diesem Marktzugang über ein einziges Produkt können Anleger ihr Exposure effizient so breit streuen, wie dies bisher nur durch eine Kombination aus mehreren Produkten von verschiedenen Anlageverwaltern möglich war.