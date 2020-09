Neue Vanguard-ETFs auf Staats- und Unternehmensanleihen

Seit 2. September 2020 sind neue Vanguard-ETFs auf britische und US-Staatsanleihen sowie weltweite Unternehmensanleihen über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Bei Vanguard gibt es drei neue Anleihen-ETFs. Wobei ganz so neu sind sie nicht, aber sie haben eine für hiesige Anleger interessante Neuerung: Bei allen drei ETFs handelt es sich um Anteilsklassen, in denen das Wechselkursrisiko zum Euro minimiert wird. Die drei ETFs thesaurieren die Erträge, legen diese also automatisch erneut an.