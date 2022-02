Vanguard wagt mit Anlageservice für Deutschland den Angriff auf Konkurrenz

Schrittweise Angebotserweiterung

Los geht es mit einem Robo-Advisor, der es insbesondere unerfahrenen Anlegerinnen und Anlegern einfach macht, die richtige Investitionsvariante zu finden. Nach Beantwortung einiger einfacher Fragen stellt der Robo-Advisor ein Portfolio aus Aktien- und Anleihenfonds zusammen, das ganz auf Anlagewünsche und Risikobereitschaft der Kunden zugeschnitten ist. Portfolios werden automatisch überwacht und auch das Rebalancing findet automatisch statt. Anleger müssen sich also um nichts kümmern.

Doch das ist nur der erste Schritt, wie Jesper Wahrendorf, Leiter von Vanguard Invest, der FAZ gegenüber mitteilte: „Wir wollen noch in diesem Jahr die Plattform auch öffnen für Kunden, die ihr Portfolio selbst zusammenstellen wollen.“

Kostengünstige Produkte

Das Unternehmen ist dafür bekannt, den Kunden möglichst günstige Produkte anzubieten und so eine möglichst hohe Rendite zu ermöglichen. „Zu lange wurden Anleger:innen mit teuren und komplexen Produkten schlecht bedient. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser kostengünstiger und breit diversifizierter Anlageansatz die Anleger:innen in Deutschland anspricht. Unser Anlageservice ermöglicht es ihnen, die richtigen finanziellen Entscheidungen für sich und ihre Nächsten zu treffen. Wir freuen uns darauf, mehr Anleger:innen in Deutschland zu helfen, denn mit Vanguard Invest können wir ‚Zusammen mehr vermögen‘. In Zukunft werden wir unser Angebot erweitern, um auch Investoren zu bedienen, die ihre eigenen Portfolios zusammenstellen möchten“ so Sean Hagerty, CEO von Vanguard Europe.

Sparpläne etwa sind ab 25 Euro pro Monat möglich, nach einer Mindesteinlage von 5000 Euro können Kunden und Kundinnen flexibel Geld ein- und auszahlen. Die Kosten belaufen sich auf 0,65% All-in-Servicegebühr + durchschnittlich 0,15% Fondsgebühren.