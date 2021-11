Vegan ETF: Veganer Trend auch am Aktienmarkt?

Der Vegan ETF ist Etikettenschwindel

Wer einen Blick auf die im Vegan ETF enthaltenen Positionen wirft, könnte erst mal verwundert sein. Denn Position eins hält Microsoft, außerdem finden sich auch Tesla, Paypal, Google (Alphabet) oder Mastercard im ETF wieder. Was haben diese Unternehmen denn mit Tierschutz am Hut? Auf den ersten Blick jedenfalls nicht viel.

Zwar ist auch der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat im ETF enthalten, allerdings leider nicht in den Top 10. Zunächst sieht der ETF also nach einem absoluten Standard-Produkt aus und wirft Fragen auf. Was genau hat dieser ETF dann mit Veganismus und Klimaschutz zu tun?

Zum einen unterliegen alle enthaltenen Unternehmen ESG-Kriterien. Das ist zwar kein Tierschutz per se. Doch die Ausschlusskriterien sind Tierversuche und die Verwendung tierischer Inhaltsstoffe, was immerhin ein Schritt in die richtige Richtung ist. Laut den Anbietern, der Schweizer Firma Beyond Investing aus Genf, gibt es derzeit noch zu wenige vegane Unternehmen an der Börse, um den ETF gänzlich darauf auszurichten.