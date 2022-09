Energiekrise und Inflation schüren die Sorgen um den Erhalt unseres Vermögens. Das Geld auf dem Konto scheint nur so dahinzuschmelzen. Doch wie viel Vermögen haben die Deutschen tatsächlich?

Eine kürzlich veröffentlichte Studie kommt zu dem Fazit: Die Deutschen sind reicher als gedacht. Besonders die Vermögenswerte aus den Bereichen Immobilien und Betriebsvermögen wurden bisher geringer geschätzt. Wo steckt das Kapital genau und wie hat es sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entwickelt? Was verrät der Blick in die Glaskugel?