Vermögensaufbau: Wie Sie als Paar gemeinsam eine Anlagestrategie finden

Frauen und Männer investieren unterschiedlich – das ist wissenschaftlich erwiesen. Doch in einer Ehe oder festen Partnerschaft macht es Sinn, gemeinsam Vermögensaufbau zu betreiben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es schaffen, an einem Strang zu ziehen. Plus: zwei spannende ETF-Portfolios zur Inspiration!

Geld regiert nicht nur die Welt, sondern oftmals auch den Familiensegen. Wussten Sie, dass finanzielle Diskrepanzen zu den häufigsten Ursachen für familiäre Konflikte und sogar Scheidungen gehören? Weder Krankheiten noch der Nachwuchs oder die Arbeit verursachen so viel Stress im Alltag vieler Paare wie das Thema Geld. Langfristig ist damit nicht nur die Partnerschaft, sondern auch die seelische und körperliche Gesundheit gefährdet.

Daher ist ein System dringend notwendig, mit dem Sie solche Konflikte bereits im Keim ersticken. Dazu bedarf es ein wenig Aufklärung, wie die Konflikte überhaupt zustande kommen. Ich werde Ihnen in diesem Beitrag zunächst zeigen, wie sich das Anlageverhalten von Frauen und Männern unterscheidet, und im Nachgang darauf eingehen, wie Sie mit ein paar smarten Verhaltensweisen finanzielle Streitigkeiten vermeiden können und stattdessen in Ihrer Partnerschaft bzw. Ehe finanziell an einem Strang ziehen.