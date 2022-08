Ansonsten kann es sich lohnen, einfach einmal beim Chef nachzufragen. Möglicherweise lässt er sich ja darauf ein. Wissen musst du aber, dass es leider keinen Rechtsanspruch auf die Zahlung von vermögenswirksamen Leistungen gibt, der Arbeitgeber zahlt sie also freiwillig.

VL-Sparer erhalten bis zu 40 Euro monatlich – zusätzlich zum Bruttolohn – und können diesen Betrag mit einem Eigenanteil aufstocken. Ob und in welcher Höhe Ansprüche auf vermögenswirksame Leistungen bestehen, ist in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen geregelt.

Nach Ablauf des sechsten Jahres kannst du als Arbeitnehmer einen neuen Sparvertrag abschließen, um so weiterhin die maximale Förderung zu erhalten.

Diese Optionen gibt es

Wenn dein Arbeitgeber zu jenen gehört, die vermögenswirksame Leistungen zahlen, dann kann der Sparbetrag kann dann in Banksparpläne, Fondssparpläne oder Bausparverträge investiert werden oder zur Tilgung eines Baukredits verwendet werden.

Die größten Renditechancen und höchste Förderung gibt es bei Fondssparplänen. Wer sich dafür entscheidet, fährt mit Fondssparplänen, die in ETFs investieren, am besten.

Tipp: Sparen mit bis zu 480 Euro Extra-Geld vom Chef? Hier findest du alle Infos zum VL-Sparen mit ETFs!

Auf Welt-ETFs setzen

ETFs eignen sich besonders gut, um das Ziel des Vermögensaufbaus zu erreichen. Die Renditechancen sind dabei am höchsten, das Endergebnis dafür allerdings nicht planbar. Aufgrund der Anlagedauer von insgesamt sieben Jahren sind Verluste eher unwahrscheinlich. Anlegerinnen und Anleger sollten bei Fondssparplänen immer auf Welt-ETFs zurückgreifen.

Das sorgt für eine höhere Rendite und ein größeres Sparguthaben am Ende der Laufzeit. Ein Beispiel ist der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A1JX52), mit dem du sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer investierst und somit dein Risiko breit streust.