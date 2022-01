Visualvest durchbricht die 5-Milliarden-Euro-Schwelle

Enormer Kundenzulauf bei Visualvest *. Der Robo-Advisor der Genossenschaftsbanken verwaltet nun Einlagen in Höhe von fünf Milliarden Euro.

Dem digitalen Vermögensverwalter Visualvest laufen derzeit die Kunden nur so zu. Der Robo-Advisor betreut mittlerweile mehr als fünf Milliarden Euro an Kundengeldern. Um die Relation zu verdeutlichen: Die 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment konnte das auf der eigenen Plattform betreute Vermögen in einem Jahr immerhin verfünffachen. Erst im Januar 2021 hatte Visualvest die Schwelle von einer Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.

Das Anlagevolumen umfasst neben direkt verwalteten Kundengeldern zu einem Großteil auch solche, die über White-Label-Produkte der Kooperationsbanken von Union Investment investiert sind. Es handelt sich dabei um Investitionen, die von Privatkunden über Visualvest oder die White-Label-Lösungen erfolgt sind. Bei sogenannten White-Label-Lösungen bietet Visualvest seine Technik extern an ohne, dass Kunden groß mit Visualvest in Berührung kommen.