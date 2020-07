Visualvest knackt Marke von 500 Millionen Euro

Visualvest (► Zum Testbericht), Robo-Advisor und Tochtergesellschaft von Union Investment, betreut auf ihrer Plattform mittlerweile mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Die Plattform ist eine Eigenentwicklung von Visualvest und administriert sowohl Anlagen im Rahmen des eigenen Robo-Advisors als auch Vermögen, das in verschiedene Whitelabel-Produkte investiert ist. 80 Prozent der privaten Kunden auf der Visualvest-Plattform sparen mit einem Sparplan und nutzen so die Möglichkeit, auch mit kleineren Beträgen für das Alter vorzusorgen oder auf spezielle Lebensziele zu sparen. Die durchschnittliche monatliche Rate der Sparpläne liegt bei rund 160 Euro. Olaf Zeitnitz, Gründer und Geschäftsführer von Visualvest bestätigt: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Marke von 500 Millionen Euro überschritten haben. Das zeigt, dass wir uns nicht nur als digitaler Vermögensverwalter, sondern auch als Whitelabel-Anbieter erfolgreich am Markt etablieren konnten.“