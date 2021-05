Visualvest * wächst rasant. Mittlerweile verwaltet der Robo-Advisor Kundengelder in Höhe von zwei Milliarden und zählt damit zu den größten digitalen Vermögensverwaltern Deutschlands.

Ein neuer Rekord bei Visualvest: Der Robo Advisor und technischer Plattform-Anbieter, hat die Schwelle von zwei Milliarden Euro beim betreuten Anlagevermögen überschritten. Damit verdoppelte die 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment das auf der eigenen Plattform betreute Vermögen in weniger als vier Monaten. Erst Ende Dezember 2020 konnte die Marke von einer Milliarde Assets under Management or Administration geknackt werden. Einen wesentlichen Anteil am Anstieg des Vermögens haben laut Anbieter Kooperationsbanken, die Lösungen der Visualvest-Plattform im Einsatz haben. Visualvest zählt damit zu den größten digitalen Vermögensverwaltern in Deutschland. Lediglich Scalable Capital * ist mit rund drei Milliarden Euro verwaltetem Vermögen noch etwas größer.