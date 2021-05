Der VIX-Index signalisiert ein entspanntes Ende der Covid-Pandemie aus Sicht der Finanzmärkte. Zum diesem Ergebnis kommt Paul Jackson von Invesco.

Das wahrnehmungspsychologische Phänomen der „Peak-End-Rule“ besagt, dass unsere Erinnerung an Ereignisse vor allem davon abhängt, wie wir ihren Höhepunkt und ihr Ende erlebt haben. Paul Jackson, Globaler Leiter für Asset Allocation Research, und András Vig, Multi-Asset-Stratege im Global Market Strategy Office von Invesco, haben sich mit der Frage beschäftigt, wie Finanzmarktteilnehmer die aktuelle Ausnahmesituation in Erinnerung behalten werden. Dazu haben sie die Entwicklung des „Angstbarometers“ der Wall Street, des VIX Index, als Maß dafür herangezogen, wie schmerzvoll die Pandemie für Finanzmarktteilnehmer war. Wie sie feststellen, könnten ihre Erinnerungen an die Pandemie im Rückblick überraschend positiv ausfallen – trotz des Traumas vom März 2020.

„Nach den dramatischen Wochen vom Februar und März 2020 schalteten die Finanzmärkte größtenteils in einen optimistischen Modus“, schreibt Jackson in der aktuellen Ausgabe der Invesco-Publikation „Uncommon Truths“. Der VIX Index, der die implizite Volatilität von Optionen auf den S&P 500 misst und gerne als Indikator für Finanzmarktstress herangezogen wird, zeige, dass die Nervosität der Märkte im März 2020 ein nie zuvor gesehenes Ausmaß erreicht habe – der Höchststand des VIX Index von 82,69 am 16. März markierte einen Tagesrekord. Mit der Erholung der Wirtschaft ging die Volatilität in der Folge jedoch wieder zurück. Im April 2021 notierte der VIX Index mit durchschnittlich 17,4 und damit deutlich unter dem historischen Durchschnitt von 19,5 (seit 1990). Nach Ansicht der Invesco-Experten deutet das auf ein „Happy End“ der turbulenten Phase hin.