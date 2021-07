Vola-ETF: Absicherung, wenn der Sommer stürmisch wird

An den Börsen geht es langfristig immer nach oben – das zeigt die Statistik. Doch kurzfristig kann es immer mal ungemütlich werden. Dieser Vola-ETF wirkt wie Baldrian.

Die großen Notenbanken sagen „weiter so“, doch an den Märkten ist nach den jüngsten Hochs erst einmal wenig passiert. Wie es an den Aktienmärkten weitergeht, ist offen. Der viel zitierte Post-Corona-Boom scheint zu stottern. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die neue Virusvariante breitet sich aus und ist zumindest teilweise dazu geeignet, auch Geimpfte zu infizieren. Zwar machen die schwindenden Zahlen in Großbritannien und den Niederlanden Hoffnung, wo die Variante bereits auf eine Geimpfte-Bevölkerung trifft und nach einem rapiden Anstieg eine Stagnation zeigt, doch könnte der Herbst trotzdem ungemütlicher werden, als erwartet.

Da an der Börse die Zukunft gehandelt wird und die Märkte aktuell sehr sensibel auf neue Entwicklungen reagieren, können sich Anleger mit Absicherungs-Strategien auseinandersetzen.