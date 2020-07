Vom wieder steigendem Konsumklima in Europa profitieren

Nach Lockerungen des Lockdown hellt sich das Konsumklima in Deutschland und Europa wieder leicht auf. Mit einem ETF auf zyklische Konsumgüter können Anleger auf eine Erholung dieses Sektors in Europa setzen.

Steigende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit im Zuge der Coronapandemie ließ die Verbraucherstimmung weltweit, so auch in Europa, deutlich einbrechen. Die Auswirkungen waren dabei allein im europäischen Raum sehr unterschiedlich. So mussten laut einer aktuellen Studie von Pricewaterhousecoopers (Pwc) in Deutschland und den Niederlanden lediglich rund ein Drittel der Verbraucher Einkommenseinbußen infolge der Coronakrise in Kauf nehmen, in Italien waren dies hingegen 57 Prozent und in Spanien sogar 61 Prozent. Die Auswirkung auf das Konsumklima waren jedoch in ganz Europa verheerend. Allein in Deutschland verzeichnete der GfK-Konsumklimaindex den schwersten jemals von den Konsumforschern verzeichneten Einbruch auf – 23,1 Punkte. Nicht viel anders war es in anderen Staaten Europas.