Warum Corona diesem neuen Bildungs-ETF richtig Schub gibt

Der Nachhilfemarkt weltweit boomt, auch digitale Lösungen sind gefragt. Speziell in Schwellenländern herrscht viel Nachholpotenzial. Ein Bildungs-ETF ist neu auf dem Markt.

Die Corona-Pandemie hat viele Bereiche des täglichen Lebens umgekrempelt. Auch in den Schulen läuft heute vieles anders als noch 2019. Digitales Lernen ist allgegenwärtig. Viele Schulen haben bereits eine Infrastruktur, um den Unterricht an Teile der Klasse, die zu Hause beispielsweise in Quarantäne sind, zu übertragen. Auch haben digitale Lernplattformen Hochkonjunktur.

Die Anlageexperten der DWS haben darüber hinaus weitere Trends rund ums Lernen identifiziert, die auch Anleger interessieren dürften und verweisen auf stark steigende Studierendenzahlen in Ländern wie Brasilien, China und Indien. „Allerdings ist es für die Regierungen finanziell gar nicht machbar, für diese Studierendenflut Präsenzuniversitäten aus Stahl und Beton zu bauen. Daher wird man auf alternative Lösungen aus Bits und Bytes wie das E-Learning zurückgreifen müssen, wobei auch der Privatsektor gefragt sein wird“, sagt Paul Buchwitz, Fondsmanager des DWS Invest SDG Global Equities.