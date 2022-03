Warum der Bitcoin (noch) kein digitales Gold ist

Bitcoin Historie

Das Konzept von Bitcoin und einer dezentralen Währung hat ein gewisser Satoshi Nakamoto in einem White Paper im Jahr 2008 veröffentlicht. Ob Herr Nakamoto tatsächlich existiert oder es sich hier nur um ein Pseudonym handelt, ist allerdings nicht bekannt. Im Jahr 2009 wurden dann die ersten 50 Bitcoin geschaffen. Der erste bekannte Wechselkurs lag sodann bei 0,08 US-Cent pro Coin. Im Jahr 2010 hat der Programmierer Laszlo Hanyecz zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins gekauft. Es dürfte mit Blick auf den heutigen Kurs von knapp 40.000 US-Dollar pro Bitcoin ein schlechter Deal gewesen sein. Heute wären seine 10.000 Bitcoins 400 Millionen US-Dollar wert und er könnte so viele Pizzen essen, wie er wollte.

Der Bitcoin ist zudem anders als heutige Währungen endlich. Es kann technisch bedingt nur 21 Millionen Bitcoins geben. Hier kann man den ersten Vergleich zum physischen Gold ziehen. Genau wie die Kryptowährung ist Gold endlich. Bitcoin wird zudem wie Gold geschürft bzw. gemint. Doch muss hierfür niemand in einem Bergwerk schuften, vielmehr findet das Mining durch ein globales Netzwerk statt.

Gold als sicherer Hafen

Anders als den Bitcoin gibt es Gold seit Jahrtausenden. Bereits die Ägypter und Römer haben mit dem gelben Edelmetall Handel betrieben. Heutzutage gilt Gold als ein inflations- und krisensicherer Wertspeicher, der Kriege und Krisen übersteht. Gerade in den genannten Phasen greifen Anleger vermehrt auf das Edelmetall zurück. Und so konnte Gold in Krisenzeiten seinen Kurs meist nicht nur halten, sondern sogar erhöhen. Konträr dazu verliefen die weltweiten Aktienmärkte. Diese wurden in Krisenzeiten meist mit hohen Kursverlusten abgestraft. Das zeigt, dass Gold wenig bis gar nicht mit dem Aktienmarkt korreliert. Das bedeutet, dass Gold meist entgegengesetzt zum Aktienmarkt verläuft.