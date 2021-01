Warum der Blockchain-ETF von Invesco ein Investment-Tipp fürs neue Jahr ist

So funktioniert die Blockchain

Die Technologie fungiert quasi als verteiltes Hauptbuch, in das digital eingetragen wird, wem wo was gehört. Die Daten einer Transaktion werden in einem Block gespeichert, der Teil einer Kette von Blöcken ist. Die Transaktionsinformation in einem Block wird mit einem digitalen Fingerabdruck abgesichert. Dieser wird als „Hash“ bezeichnet. Dieses kryptographische Kennzeichen verbindet einen Block mit dem nächsten.

Vorherige Blöcke können nicht geändert werden, ohne das Hash der darauffolgenden Blöcke zu entschlüsseln. Je länger also eine Blockchain ist, umso sicherer sind die Daten. Es ist nah...