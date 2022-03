Warum du dir trotz der Chancen ein Investment in Öl gut überlegen solltest

Damit bleibt der Ölpreis hoch. Profiteure sind etwa die großen US-Ölkonzerne wie Exxon Mobil und Chevron, aber auch breiter aufgestellte europäischen Öl- und Gaskonzerne wie Shell, BP und Total Energies. Für Anlegerinnen und Anleger, denen Nachhaltigkeit nicht zu stark am Herzen liegt, können sich hier also Chancen auftun. Denn bereits 2021 meldeten die Öl-Konzerne Nettoergebnissen von zusammen knapp 90 Milliarden Dollar – die höchsten Gewinne seit sieben Jahren. Diese Zahl könnten sie im laufenden Jahr sogar noch einmal steigern.

Sieben Millionen Barrel – so viel Öl produziert Russland täglich. Würden diese Produktionen sanktioniert, wären diese Verluste laut Vogel nur schwer auszugleichen. In diesem Fall könnte der Preis eines Barrels auf 120 Dollar steigen. „Die Marktentwicklung bleibt sehr volatil und hängt stark von der aktuellen Nachrichtenlage ab“ sagte er dem Handelsblatt. Gestern lag der Preis für Brent-Öl bereits bei über 110 Dollar pro Fass. Der gestrige Entschluss der OPEC Plus, die Erdölförderung weiter leicht zu erhöhen, wird daran nichts ändern, denn die beschlossenen 400.000 Fass pro Tag sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Analysten erwarten außerdem etwa bei BP, dass die Ausschüttungsquote (Dividenden plus Aktienrückkäufe) im laufenden Jahr bei 12,4 Prozent liegen wird. Dazu kommt, dass die Kurse der Ölkonzerne nicht so schnell steigen wie der Ölpreis. Bei Exxon Mobil konnten Anlegerinnen und Anleger mit dem 15-fachen Jahresgewinn einfahren, die Ergebnisse anderer Ölkonzerne waren ähnlich hoch.

Situation nicht missachten

Dennoch: Ein Investment in Aktien muss gut überlegt sein, insbesondere in der aktuellen Situation, in der viele Anlegerinnen und Anleger nicht vom Leid anderer profitieren möchten. Diesen Faktor solltest du abgesehen vom Thema Nachhaltigkeit bedenken, bevor du jetzt in Öl investierst.