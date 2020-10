Warum ein China-ETF aktuell eine sehr gute Idee sein könnte

China öffnet sich seit Jahren Stück für Stück und lockt Investorengelder an. Der Aktienmarkt wird damit weniger volatil. Es gibt gute Argumente, sich Gedanken um einen China-ETF zu machen.

Die meisten Anleger haben chinesische Aktien eher beiläufig im Depot – meist im Rahmen eines ETFs auf den MSCI Emerging Markets. Doch es gibt auch gute Gründe, direkt in China zu investieren, zum Beispiel mit einem China-ETF. Chinesische Festland-Aktien haben nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Fahrt aufgenommen.

„Die chinesische Zentralbank hat am Wochenende verkündet, dass Banken für bestimmte Fremdwährungsgeschäfte keine Sicherungseinlage mehr leisten müssen. Chinesische Festlandaktien stiegen gestern in Euro um 2,4 Prozent, Titel von Finanzunternehmen, die mit knapp 30 Prozent gewichtet sind, konnten um drei Prozent zulegen“, so Stephan.