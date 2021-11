Warum ein ETF-Sparplan für den Vermögensaufbau ein Muss ist

Der lange Zeithorizont macht den Unterschied. Wer erst mit 50 Jahren mit dem Sparen anfängt, braucht für das gleiche Ergebnis fast 650 Euro monatlich. Der Vorteil: Sparplan-Depots können mit Einzelzahlungen zusätzlich ausgebaut werden. Wer also Sonderzahlungen oder Ähnliches anlegt, vergrößert den Anlageerfolg.

Das gleiche Muster lässt sich für die Ruhestandsversorgung anwenden. Eine 35-jährige Person, die bis zum geplanten Renteneintritt mit 67 Jahren monatlich 250 Euro spart, legt 96.000 Euro an und erhält, bei der angenommenen Rendite von 3,5 Prozent, mehr als 175.000 Euro. Das ist eine äußerst attraktive Zulage zur gesetzlichen Rente.

Aktive Fonds und ETFs sind in der Regel ab 50 Euro oder sogar darunter monatlich sparplanfähig und können über die Jahre hinweg bestückt werden. Aufgrund des zeitlichen Horizontes lassen sich damit Schwächephasen ausgleichen. In ausgewogenen Depotstrukturen sind durchschnittlich drei bis vier Prozent jährlich möglich. Wer auf die Kosten der Kapitalanlage achtet, kann über die Jahre hinweg recht problemlos drei Prozent netto erreichen. Somit kann selbst ein kleiner Sparplan langfristig zum Erfolg führen.

Anleger sollten ihren Sparplan mindestens zehn Jahren durchhalten, besser sind 15 Jahre und mehr. Das Durchhaltevermögen wird in den meisten Fällen mit beträchtlichen Renditen belohnt. So weist beispielsweise das Deutsche Aktieninstitut (DAI) darauf hin, dass eine breit gestreute, langfristige Aktienanlage durchschnittlich jährliche Renditen von sechs bis neun Prozent erwirtschaftet. Wer zum Beispiel Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, erzielte in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,8 Prozent – trotz Dotcom-Krise, 11. September und Finanzkrise.

Dividenden sind interessant

Besonders relevant sind Dividendenfonds. Historisch ist belegt, dass die Dividende mehr als 50 Prozent an der Aktienperformance ausmacht. Zudem schwanken Dividenden weniger als Kurse, sodass die Dividende ein wesentlicher Treiber der Performance darstellt. Die Wachstumsperspektiven gut ausgewählter Dividendenrendite sind durch weitere Erholungen der allgemeinen Konjunktur überproportional stark, sodass bestimmte Dividendenkonzepte nach einer Normalisierung sehr rasch die Fünf-Prozent-Marke in der Dividendenrendite nehmen können.

Über den Autor: Dyrk Vieten

Dyrk Vieten ist Geschäftsführer der ficon Vermögensmanagement GmbH in Düsseldorf.