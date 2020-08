Warum ESG-ETFs trotz Coronakrise bei Anlegern punkten

Der Trend zu ESG-ETFs ist ungebrochen – und kommt immer mehr in Fahrt. Corona hat das Bewusstsein vieler Investoren für das Thema geschärft.

Nach Ansicht der Experten des Investmenthauses Martin Currie sind ESG-Investments auch trotz der Krise gefragt. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung vermeldet, seien in der ersten Jahreshälfte in den USA rund 21 Milliarden US-Dollar in ESG-Fonds geflossen. Vor allem soziale Kriterien seien demnach für Anleger von wachsender Bedeutung, so David Sheasby, Head of Stewardship and ESG bei Martin Currie.

„Die ersten Monate der Krise haben bei Anlegern ein noch stärkeres Bewusstsein dafür geschaffen, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter behandeln. Dieser Bereich ist durch das ‚S‘ der ESG-Kriterien abgedeckt und bietet Investoren dahingehend Orientierung“, so Sheasby. Doch auch das ‚E‘, also die Umweltfragen, haben am Markt trotz der Krise Relevanz. Anders als man vermuten könnte, habe die Rezession den Fokus auf nachhaltige Investments nicht umgekehrt. Auch ESG-ETFs sind stark gefragt.