Warum Frauen ein Drittel mehr Geld sparen müssen als Männer

Frauen verdienen rund 20 Prozent weniger

Die gender pay gap beträgt im Durchschnitt 20 Prozent. Das bedeutet, dass Männer für dieselbe Arbeit für gewöhnlich weit mehr verdienen als Frauen. Das ist unfair und in den seltensten Fällen gerechtfertigt. Eine Ursache: Frauen verhandeln schlechter als Männer. Sie sind bescheidener und trauen sich oftmals nicht, mehr Geld einzufordern aus Sorge, der Vorgesetzte könne dies mit guter Begründung ablehnen und künftig schlecht von der Angestellten denken.

Dazu kommen Vorbehalte von der Geschäftsführung, dass Frauen ohnehin früher oder später ausfallen – sei es, weil sie in die Familienplanung gehen oder wegen bereits vorhandener Kinder. Es liegt also in erster Linie in der Hand von erwerbstätigen Frauen, dass sie sich das Gehalt holen, das ihnen zusteht.

Lücken in der Erwerbsbiografie

Natürlich ist es trotzdem eine Tatsache, dass Frauen weit öfter ausfallen oder ihre Tätigkeit eine Zeitlang unterbrechen, weil sie sich um Kinder kümmern. Der Bezug von Elterngeld wirkt sich zunächst nicht negativ auf die Rentenansprüche aus. Drei Jahre lang müssen sich Mütter (und auch Väter in Elternzeit, aber das ist ein anderes Thema) keine Sorgen um die gesetzliche Rente machen.

Innerhalb dieser Zeit steigt ein Großteil der Mütter wieder in den Beruf ein, oft aber nur Teilzeit. Sie verdienen künftig also weniger, als in den Jahren der Vollbeschäftigung – und müssen von weniger Geld plötzlich mehr Menschen versorgen. Klar, dass da weniger übrig bleibt und die Rentenlücke nicht kleiner wird. Und wenn eine Beziehung dann in die Brüche geht, stehen viele Frauen vor großen finanziellen Problemen. Alleinerziehende Mütter sind die Gruppe, die in Deutschland am stärksten von Altersarmut bedroht ist.