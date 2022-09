Warum ich diesen Luxus-ETF nicht kaufe, obwohl ich die Branche liebe

Luxus geht immer

Die Schwergewichte der Branche, wie LVMH, Kering, L’Oréal oder Hermès, waren von dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld im ersten Halbjahr 2022 kaum betroffen. Sie konnten durchweg zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn verzeichnen. Die Menschen, die sich die teuren Produkte leisten können, fragen sie auch in wirtschaftlich schweren Zeiten und trotz Preiserhöhungen unvermindert nach.

Die Unternehmen profitieren auch davon, dass ihre Waren durch ein begrenztes Angebot und höhere Preise mehr Exklusivität ausstrahlen. Das macht sie für die Kunden noch begehrenswerter und heizt die Nachfrage weiter an. Daher konnten die Manager früh Preiserhöhungen für ihre bekannten Marken durchsetzen, bevor die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten sie überhaupt erreichten.

Stellvertretend für die Branche äußerten sich die Führungskräfte des Marktführers LVMH sehr optimistisch für die zweite Jahreshälfte. In der Mode- und Lederwarenbranche wird erwartet, dass eine operative Marge von über 40 Prozent die neue Normalität sein wird. LVMH ist außerdem stärker diversifiziert als jedes andere Unternehmen in der Branche und verfügt über ein starkes Angebot in Produktgruppen wie Uhren, Schmuck, Weine, Spirituosen, Parfüms, Kosmetika und Einzelhandel. Daher sehe ich die Aktien von LVMH auch als starke Alternative zu einem ETF für diesen Sektor.