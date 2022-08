Warum sich Sparpläne besonders gut für den Vermögensaufbau eignen

Auch der sog. Cost-Avergage-Effekt, der Durchschnittskosten-Effekt, sorgt dafür, dass der Anleger langfristig profitiert. Die Kurse der Aktien unterliegen Schwankungen, und so kaufen Anleger für einen fixen Sparbetrag mal zu hohen Kursen und mal zu niedrigen Kursen. Bei steigenden Kursen erhält man zwar weniger Anteile, dafür erhöht sich jedoch auch der Gewinn, der zuvor investierten Anteile. Bei sinkenden Kursen hingegen investiert man in entsprechend mehr Anteile, was langfristig dazu führt, dass man bei Kurserholung und steigenden Finanzmärkten überproportional profitiert. Somit kann sich der Anleger auch in krisengeschüttelten und unruhigen Börsenphasen beruhigt zurücklehnen und profitiert sogar daran.

Je früher desto besser

Vermögensaufbau sollte so früh wie möglich starten, denn je länger Geld angelegt wird, umso besser. Wenn ich 20 Jahre anspare, kann ich bereits ein solides Finanzpolster aufbauen, in 40 Jahren verdoppele ich die Ansparsumme, erhalte jedoch durch den Zinseszins-Effekt und bei einer durchschnittlichen Rendite von sechs Prozent nahezu das Fünffache.

Auch beim Vermögensaufbau mit Fonds-/ETF-Sparplänen gibt es das ein oder andere zu beachten. Egal ob ich für mich selbst, das Kind oder den Enkel anlege, die breite Streuung in den weltweiten Finanzmarkt ist empfehlenswerter als in Einzelaktien zu investieren. Am einfachsten und auch kostengünstigsten setzt man dies mit einem ETF-Sparplan um. Der ETF ist wesentlich kostengünstiger als der aktiv gemanagte Fonds, was sich über die Jahre wesentlich in der Rendite widerspiegelt.

Das Angebot an ETFs ist groß und eine breite Zusammenstellung in internationale Aktienmärkte und aussichtsreiche Branchen, wie die Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz etc. bieten enormes Potential. Wer keine Lust und Zeit hat sich selbst damit auseinanderzusetzen, kann diese Aufgabe an digitale Plattformen, dem sogenannten Robo-Advisor, wie Scalable, fintego *, DIGIVESTO etc. outsourcen.

Fazit: Für mich ist der Aktien-Sparplan das neue Sparbuch und je früher man beginnt umso höher die Chance auf eine aussichtsreiche Rendite.

Tipp: Unser ETF-Sparplanrechner hilft dir, in nur einer Minute die für dich perfekte Sparrate zu errechnen – oder das Endkapital!

Über die Autorin:

Petra Ahrens ist Vorstand der MAIESTAS Vermögensmanagement AG in Köln