Vielen Anlegern sind physische ETFs lieber. Doch gerade in turbulenten Marktphasen haben synthetische ETFs ihre Vorteile. Doch besonders interessant ist ein weiterer Aspekt. Stichwort: Steuern!

Synthetische ETFs, mit denen Investoren die Wertentwicklung der wichtigsten US-amerikanischen und globalen Aktien-Benchmarks abbilden können, haben in den zurückliegenden zwölf Monaten nennenswerte Überrenditen bei einem niedrigeren Tracking Error im Vergleich zu physischen ETFs erzielt.

Dieser Zeitraum war durch zwei gegensätzliche Marktbewegungen geprägt: den Absturz der Aktienmärkte zum Höhepunkt der Covid-19-Krise im März und April und die anschließende Erholungsrally.

Anmerkung: Bei synthetischen ETFs kommen sogenannte Swaps zum Einsatz. Ein Swap im ETF-Handel beschreibt ein Tauschgeschäft zwischen einem Kontrahenten (meist eine Investmentbank) und einem ETF-Anbieter. Da global agierende Großbanken einen Index meist genauer nachbilden, tauscht der ETF-Anbieter die benötigte Wertentwicklung ein. Erfahren Sie alles über die Arten der Indexabbildung.

Invesco hat die Performance der S&P 500, MSCI USA und MSCI World Indizes sowie die zugehörigen Anlageflüsse in diesem Zeitraum genauer analysiert. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF (WKN: A1CYW7) ist der größte synthetische ETF in Europa, mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Milliarden US-Dollar.

Mit fast einer Milliarde US-Dollar an neuen Anlagegeldern bis Mitte September konnte der Index in diesem Jahr höhere Zuflüsse als irgendeines seiner europäischen Konkurrenzprodukte verbuchen, während der restliche S&P 500 UCITS ETF Sektor fast sieben Milliarden US-Dollar an Abflüssen verzeichnete.