Was Frauen den Einstieg in die Geldanlage erleichtert

Vorurteile aus der Welt räumen

„Leider halten sich einige Anlageirrtümer sehr hartnäckig – dazu gehört beispielsweise, dass man reich sein muss, um zu investieren und dass Kapitalmarktanlagen stark schwanken und sehr spekulativ sind“, weiß Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing & PR für Deutschland und Österreich bei J.P. Morgan Asset Management. „Dabei lassen sich bereits mit kleinen Summen Sparpläne eröffnen und bei der langfristigen Geldanlage, etwa für die Altersvorsorge, heben sich die gefürchteten Marktschwankungen sogar auf“, so die Expertin. Deshalb sei es so wichtig, das Finanzwissen von Frauen zu stärken, um diese Vorurteile endlich aus der Welt zu räumen.

Denn die Studie zeigt, dass es noch weitere Fehleinschätzungen gibt, die Frauen auf lange Sicht teuer zu stehen kommen. Sowohl die befragten Anlegerinnen als auch die Sparerinnen sind überzeugt, dass die Wertpapieranlage mehr Einsatz erfordert, weniger flexibel ist und nicht so leicht zugänglich wie Sparanlagen.

Die Sorge, dass Anlegen kompliziert ist und hohen Aufwand erfordert, kann Pia Bradtmöller jedoch entkräften. „Wer in Fonds oder ETFs investiert, muss sich nicht mit den einzelnen Unternehmen auseinandersetzen und deren Geschäftsmodell analysieren, sondern investiert mit der Hilfe einer professionellen Fondsgesellschaft und ihren Expertinnen und Experten in die Kapitalmärkte. Gerade für Anlageeinsteigerinnen eignen sich beispielsweise flexible Mischfonds, die die Investments breit über verschiedene Anlageklassen und Regionen streuen und die Allokation flexibel an das Marktgeschehen anpasst.“

Damit kann der erste Schritt an die Börse einfacher als gedacht sein: „Mit einem Fondssparplan lassen sich ganz bequem regelmäßig auch kleine Beträge anlegen. So können Frauen erste Erfahrungen mit Wertpapieren sammeln und Selbstbewusstsein in Bezug auf das Anlegen aufbauen“, unterstreicht Pia Bradtmöller.

Die Erfahrungen bei der Geldanlage führen tatsächlich zu unterschiedlichen Einschätzungen zwischen Anlegerinnen und Sparerinnen. Beispielsweise sind deutlich weniger Anlegerinnen überzeugt, dass Anlegen kompliziert ist (46 Prozent im Vergleich zu 64 Prozent der Sparerinnen) und weniger Anlegerinnen empfinden Anlegen wie Glücksspiel (44 Prozent im Vergleich zu 60 Prozent der Sparerinnen).

Flexibilität und Kontrolle machen Geldanlage für Frauen interessanter

Die Befragung hat auch versucht zu ermitteln, was Frauen den Einstieg am Kapitalmarkt ganz konkret erleichtern würde. Insgesamt hätten 30 Prozent der Befragten gern ein besseres Verständnis der Grundlagen des langfristig erfolgreichen Anlegens. Dazu wünscht sich jede zweite Befragte (48 Prozent) einen leicht verständlichen Leitfaden, jede Dritte (36 Prozent) wüsste gern genauer, was die Fachbegriffe bedeuten und 39 Prozent finden eine Beratung, wann man kaufen und verkaufen sollte sinnvoll. Jede vierte befragte Frau hätte zudem gern regelmäßige Updates zu den Kapitalmärkten.

Dazu kommt, dass sich Frauen ein Gefühl der Kontrolle auch bei ihren Wertpapieranlagen wünschen. 52 Prozent möchten die Flexibilität haben, verkaufen zu können, wenn sich ihre finanzielle Situation ändert und 34 Prozent möchten gern ihre Anlagen flexibel umschichten können. Für ein Viertel der Frauen ist es wichtig zu wissen, dass ihre Geldanlage zu einer nachhaltigeren Welt beiträgt.