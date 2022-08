Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ETFs und ETCs?

Exchange Traded Commodities (ETCs) sind genau wie Exchange Traded Funds (ETFs) Wertpapiere, in die Anlegerinnen und Anleger investieren können.

ETCs bilden die Preisentwicklung von sogenannten Commodities ab. Dazu zählen Edelmetalle wie Gold und Silber, Agrargüter wie Mais und Weizen und andere Rohstoffe. Kurz gesagt: ETCs bilden die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nach. Sie haben damit ähnliche Eigenschaften wie ETFs.

ETFs haben ebenfalls das Ziel, einen Index möglichst exakt abzubilden. So zum Beispiel den Dax oder den MSCI World! Genauso wie einzelne Aktien oder ETFs sind auch Exchange Traded Commodities an der Börse handelbar. Sie weisen also ein hohes Maß an Liquidität auf und sind – genau wie ETFs – in der Regel weitaus kostengünstiger als aktiv verwaltete Investmentfonds.