Weiterfahren? Umdrehen? Aussitzen?

Was tun? Umkehren? Vor etwa 30 Kilometer hatten wir ein kleines Dorf durchquert. Das Kaff hatte jedoch nicht besonders vertrauenserweckend gewirkt. Und wo sollten wir dort unterkommen? Außerdem hatten wir zuvor etlichen Schlaglöchern ausweichen müssen. Die Gefahr nun bei mieser Sicht und überfluteter Straße liegen zu bleiben, war nicht zu unterschätzen.

Also einfach weiterfahren? Versuchen die restlichen 50 Kilometer nach Oudtshoorn irgendwie zu überstehen? Auch eine Möglichkeit. Aber was, wenn das Unwetter noch heftiger werden würde? Die Sicht irgendwann komplett weg wäre? Die Straßenverhältnisse sich verschlechterten und wir uns einen Platten holten, ohne Hilfe weit und breit?

Die dritte Option – einfach stehen bleiben und warten, bis der Sturm sich legt – fühlte sich auch nicht wirklich gut an. Egal, wie ich es drehte und wendete, ich wusste einfach nicht weiter.

Die Rettung

Es war reines Glück, dass in dieser verlassenen Gegend irgendwann ein anderer Wagen vorbeikam, dessen Fahrer wohl instinktiv realisierte, dass wir aufgeschmissen waren. Er blieb kurz stehen und bedeutete uns, ihm zu folgen. Mit Warnblinklicht fuhr er ganz langsam und bedächtig voraus und wies uns den Weg. Es musste sich ganz offenbar um einen Einheimischen handeln, der die Strecke sehr gut kannte. Gekonnt umfuhr er trotz der miesen Sicht die größten Schlaglöcher und lotste uns immer näher unserem Ziel entgegen. Als sich kurz vor Oudtshoorn das Unwetter etwas gelegt hatte, hupte er zwei Mal zum Abschied und fuhr schließlich davon.

Ihre Stimme für extraETF: Dieser Text ist im Rahmen des Finanzblog-Award der Comdirect entstanden. Voten Sie für Ihr Anlegerportal extraETF.com und unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme!

Was diese Anekdote mit der Börse zu tun hat? Ziemlich viel, finde ich. Denn wenn wir das tosende Unwetter einfach als Sinnbild für eine sehr stürmische Börsen- oder Wirtschaftsphase betrachten und das Umgebungswissen des Einheimischen gleichsetzen mit dem Finanzwissen von Anlegern, dann lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1. Der Kompetenzradius ist die Basis für vernünftige Entscheidungen

Mir fehlten in jener Situation in Südafrika einfach grundlegende Informationen. Ich konnte insbesondere die Straßenverhältnisse nicht einschätzen – und damit auch nicht die Chancen und Risiken der Optionen, die uns in jenem Moment zur Verfügung standen: umdrehen, weiterfahren oder den Sturm aussitzen. Da mir dieses essenzielle Wissen fehlte, war ich ehrlicherweise aufgeschmissen. Und das in einer Situation, in der es aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten gewesen wäre, mich für eine der drei Optionen zu entscheiden.

Der Einheimische hingegen verfügte genau über jenes Umgebungswissen, das mir fehlte. Er konnte die Lage einschätzen und war aufgrund dessen zu dem Schluss gelangt, dass es möglich war, langsam und bedächtig weiterzufahren. Er bewegte sich also in jenem Bereich, den Star-Investor Warren Buffett als „Circle of Competence“ bezeichnen würde – den Kompetenzradius. Wenn man sich als Investor in diesem Radius bewegt, ist man in der Lage, durchdachte Investment-Entscheidungen zu treffen – auch unter widrigen Umständen wie einer Börsenkrise. Einfach weil man in der Lage ist, Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen.

Die Situation in dem Unwetter zeigt also, wie wichtig es ist, ein gesundes „Umgebungswissen“ zu besitzen. Dies gilt insbesondere auch für den Finanzbereich. Nur mit einem soliden Finanzwissen ist man in der Lage, in Ausnahmesituationen wie einem Börsencrash oder einer heftigen Wirtschaftskrise zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen. Erst dann werden die Handlungsoptionen, die einem an der Börse zur Verfügung stehen – nämlich Kaufen, Halten oder Verkaufen – nicht zu einem Glücksspiel, sondern zum Ergebnis einer durchdachten Abwägung.

Tipp: Asset Allocation – hier erfahren Sie, wie Sie Risiko und Ertrag miteinander in Einklang bringen.

2. Finanzwissen sollte man früh aufbauen – außerhalb von Krisen

Für mich war es das erste Mal, dass ich auf der Landstraße nach Oudtshoorn unterwegs war. Bei Sonnenschein und klarer Sicht wäre die Strecke kein Problem gewesen – trotz der Schlaglöcher, die hier und da auftraten. Problematisch wurde es erst, als das Unwetter begann. Der Einheimische hingegen hatte genau jenen Vorteil, dass er die Strecke mit Sicherheit bereits etliche Male bei gutem Wetter und klarer Sicht zurückgelegt hatte. Möglicherweise wäre er genauso aufgeschmissen gewesen wie ich, wenn er diesen Wissensvorsprung nicht gehabt hätte.



Für die Börse gilt dies genauso. Es ist leichter bei normalen „Witterungsverhältnissen“ anzufangen und sein finanzielles „Umgebungswissen“ zu trainieren. Auch in solchen Phasen wird man im übertragenen Sinne immer mal wieder ein Schlagloch mitnehmen und mit dem Auto – oder besser: seinem Geld – unsanft über die Straße holpern. Man läuft aber zumindest nicht Gefahr, sich aufgrund der schlechten Sicht einen Achsbruch zuzulegen.