Autor Katja Brauchle

Redaktion

21. Juli 2022 Nasdaq 100: Ist das jetzt der Index für Antizykliker?

Wer an der Börse den langfristigen Erfolg sucht, investiert antizyklisch. Wer noch einen Schritt weiter geht, schaut sich explizit Branchen an, die aktuell alles andere als en vogue sind. In den kommenden Monaten bietet sich dafür unter anderem der Technologieindex Nasdaq 100 an.