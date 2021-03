Wasserstoff-ETF: Erfahren Wasserstoffbrennstoffzellen den Durchbruch?

Das Konzept einer Wasserstoffbrennstoffzelle wurde 1839 entwickelt. Bereits in den 1970er Jahren produzierten Autohersteller Demonstrationsfahrzeuge für Wasserstoffbrennstoffzellen, und einige Branchenexperten sprachen davon, dass sie die Autoindustrie revolutionieren würden. In den 1970er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahren gelang es Wasserstoff-Brennstoffzellenautos jedoch nicht, bedeutende Fortschritte zu erzielen. Warum werden die 2020er Jahre anders sein? Wir glauben, dass 2020 ein Wendepunkt für die Investitionen erreicht wurde. Viele Länder, die sich den Klimazielzielen angeschlossen haben, erkennen, dass eine Mischung alternativer Energiequellen erforderlich sein wird, um diese Ziele zu erreichen.

Wasserstoff ist heutzutage in aller Munde. Doch es fühlt sich an, als hätte Wasserstoff schon einmal diesen Punkt erreicht. Das Thema ist über einen ETF investierbar.

Die Abhängigkeit von nur einer Handvoll erneuerbarer Energiequellen kann dazu führen, dass Länder von Energieknappheit bedroht sind. Lithium-Ionen-Batterien waren die Hauptstütze des Marktes für Elektrofahrzeuge und werden dies wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren bleiben. Die Lithium-Ionen-Batterie benötigte jedoch 20 Jahre Forschung und Entwicklung, bevor sie Anfang der neunziger Jahre auf den Markt gebracht und erst Jahrzehnte später tatsächlich in Fahrzeugen eingesetzt wurde. Wasserstoffbrennstoffzellen befinden sich möglicherweise ebenfalls in einem früheren Stadium der Kommerzialisierung in Fahrzeugen.