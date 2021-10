Wasserstoff-ETFs: Warum sie jetzt wieder spannend werden

Haben Sie zufälligerweise „Die geheimnisvolle Insel“ von Jules Verne gelesen? Wenn ja, dann können Sie sich schon denken, worauf ich hinaus möchte. Wenn nein: Der Roman ist 1874 erschienen und der Autor hat in ihm Wasserstoff als „Kohle der Zukunft“ bezeichnet. Das Konzept und die Idee sind also alles andere als neu – trotzdem kommt jetzt erst wieder Fahrt in die Sache. Wie Anlegerinnen und Anleger mit Wasserstoff-ETFs ein Teil davon sein können, erfahren Sie hier.

Anfang der 2000er gab es einen richtigen Wasserstoff-Hype. Entsprechende Aktien wurden den Anbietern regelrecht aus den Händen gerissen. So schnell es damals anfing, so schnell war es aber auch wieder vorbei. Dass der Trend vor über 20 Jahren nicht von Dauer war, mag insbesondere daran gelegen haben, dass Wirtschaft und Politik zur Energiewende verstärkt auf Elektromobilität gesetzt haben, denn verglichen mit den klassischen Energieträgern Erdöl und Erdgas war Wasserstoff schlicht zu teuer. Doch die große Kehrtwende hat Elektromobilität bislang nicht ausgelöst. Und Wasserstoff wurde wiederentdeckt.