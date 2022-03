Welchen Effekt hat die Schließung der Moskauer Börse auf den ETF-Markt?

Die Börse in Moskau ist längst geschlossen. Doch was macht das mit dem ETF-Markt? Eine Einschätzung von Jason Xavier (Franklin Templeton).

Die russische Invasion in der Ukraine und die darauffolgenden Wirtschafts- und Finanzsanktionen durch den Westen haben die globalen Aktienmärkte auf den Kopf gestellt. In dieser noch nie dagewesenen Situation haben sich ETFs gut behauptet, wie Jason Xavier, Head of EMEA ETF Capital Markets bei Franklin Templeton, berichtet: