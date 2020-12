Für Firmen, die das Thema Nachhaltigkeit vernachlässigen, wird es ungemütlich. Der Billionen-Konzern Blackrock wird Unternehmen künftig genau kontrollieren.

Der weltweit größte Vermögensverwalter Blackrock erhöht sein Engagement für den Klimaschutz. Das Unternehmen, das mehr als 7,8 Billionen US-Dollar betreut, möchte künftig Unternehmen, in die der Asset-Manager investiert, stärker in die Pflicht nehmen in puncto Nachhaltigkeit. Die Zahl der Unternehmen, mit denen über Themen rund um den Klimawandel gesprochen werde, sollen mehr als 1000 verdoppelt werden, gab Blackrock bekannt. Der Konzern schreibt sich den Einsatz für den Klimaschutz schon länger auf die Fahnen.