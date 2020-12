Weltweit zweitgrößter ETF-Anbieter Vanguard bringt Portfolio-ETFs auf den Markt

In Deutschland bringt der ETF-Riese Vanguard sogenannte Portfolio-ETFs auf den Markt. Es handelt sich um einen neuen Branchentrend, der für Anleger viele Vorteile bietet. Alles über die neuen Produkte.

Der zweitgrößte ETF-Emittent der Welt, Vanguard, geht in Deutschland mit sogenannten Portfolio-ETFs an den Start. Die LifeStrategy UCITS ETF-Serie ist seit heute an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Dabei handelt es sich um kostengünstige Multi-Asset-Portfolios – also ETF-Dachfonds.

Anleger haben damit die Möglichkeit, ein breit gestreutes Portfolio mit nur einem einzigen ETF aufzubauen. Die ETFs der Vanguard LifeStrategy UCITS-Serie investieren in Aktien- und Renten-UCITS ETFs von Vanguard.