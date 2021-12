Whitebox ermöglicht die nachhaltige digitale Vermögensverwaltung mit Value-Ansatz

Wer nachhaltig auf die Value-Prämie setzen möchte, dem bietet Whitebox * seit Kurzem ein Robo-Advisor-Angebot. So funktioniert es.

Bereits vor einigen Monaten hat Whitebox mit „Whitebox Global Green“ eine nachhaltige Anlagestrategie auf den Markt gebracht. Diese bildet den Weltmarkt nach dem Bruttoinlandsprodukt ab. Neulich kam eine zweite nachhaltige Variante dazu. Denn mit „Whitebox Value Green“ bietet der digitale Vermögensverwalter eine weitere nachhaltige Anlagestrategie an, die auf dem bewährten Value-Investing-Ansatz beruht. Unter diesem Ansatz versteht man die Geldanlage in Substanzunternehmen. Das sind jene Unternehmen, die heute günstig erscheinen und deren wahrer Wert demnach deutlich höher sein sollte. Value-Investoren möchten also die schlummernden Perlen zum Leben erwecken.