Wie der Norwegische Staatsfonds den Coronacrash überstanden hat

Der Norwegische Staatsfonds wurde infolge von Corona ordentlich durchgeschüttelt – und feierte ein starkes Comeback. Was hinter dem Erfolg des Fonds steckt.

Die Coronakrise beschäftigt nach wie vor die Weltbörsen. Auch die Macher des Norwegischen Staatsfonds mussten zwischenzeitlich mächtig schlucken. Zwischen Januar und März verlor der größte Staatsfonds der Welt laut Manager Magazin 153 Milliarden US-Dollar.

Doch die Rechnung sieht schon anders aus, wenn man die komplette erste Jahreshälfte betrachtet. Denn im zweiten Quartal setzte die Erholung ein. Insgesamt ist so der Halbjahresverlust bei „nur“ noch 21 Milliarden Dollar. Nach dem schlechtesten Quartal in der Geschichte des Norwegen-Fonds folgte direkt darauf das beste in der Historie des Fonds.

Das wäre möglicherweise aber nicht passiert, wenn die Betreiber sich allzu stark auf einzelne Branchen oder wenige Länder konzentriert hätten. Hier zeigen sich wieder einmal die Vorteile einer breiten Streuung. Der Norwegische Staatsfonds ist sogar noch breiter aufgestellt als die flächendeckendsten ETFs. In dem Fonds sind 9.200 Unternehmen aus 74 Ländern vertreten. Den Norwegern gehören statistisch 1,5 Prozent der weltweiten Börsenunternehmen.