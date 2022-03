Wie der Robo-Advisor my-si die besten nachhaltigen ETFs findet

Performen nachhaltige ETFs besser als klassische? Nicht unbedingt! Nachhaltigkeit bedeutet manchmal sogar Renditeverzicht. Der Robo-Advisor my-si hat eine Lösung für das Problem. Hier erfährst du, welche ESG-ETFs am besten sind, um in weltweite Aktien zu investieren.

Nachhaltige Geldanlage ist unbestritten einer der Megatrends des noch jungen Jahrzehnts. ESG ist das Schlagwort, das in diesem Kontext immer wieder fällt. Das „E“ steht für Environment (Umwelt), das „S“ für Social (Soziales) und „G“ für Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung). Für immer mehr Anleger spielen diese Faktoren neben klassischen Gesichtspunkten wie Risiko und Rendite eine wichtige Rolle.

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 ist laut der Ratingagentur Morningstar das Vermögen in nachhaltigen Fonds auf 2,24 Billionen US-Dollar angewachsen. Das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Allein in Deutschland möchten laut einer Forsa-Umfrage zwei Drittel der Verbraucher ihr Geld in nachhaltige Fonds anlegen. Doch wie findet man die besten Produkte dafür?