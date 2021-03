Wie die EU das Greenwashing von Fonds und ETFs verhindern will

Greenwashing als Risiko

Das bedeutet: In Finanzprodukten, auf denen heute „Nachhaltigkeit“ draufsteht, muss nicht zwingend auch Nachhaltigkeit drin sein. Es fehlt an verbindlichen Kriterien für „ESG“ – also Umwelt (E), Soziales (S) und gute Unternehmensführung (G). Das ermöglicht die Gefahr des sogenannten „Greenwashing“. Also sich nachhaltig zu präsentieren, aber nicht entsprechend zu handeln bzw. zu investieren.

Die EU hat sich des Themas angenommen. Ab dem 10. März ist die EU-Offenlegungsverordnung in Kraft, nach der Fondsanbieter in den Prospekten ausweisen müssen, ob ein Fonds nachhaltig ist oder nicht. Dafür existieren nun feste Definitionen. Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, nachhaltige Produkte zu klassifizieren. Der Artikel 8 der Offenlegungsverordnung umfasst Finanzprodukte, die bestimmte Mindest-ESG-Faktoren integrieren. Dies beinhaltet unter anderem den Ausschluss von Rüstungsgütern oder Verstöße gegen Menschenrechte. Der Katalog ist relativ lang und umfangreich. Damit wird Greenwashing so gut wie unmöglich.

Artikel 9 geht sogar noch einen Schritt weiter. Produkte, die in diese Kategorie fallen, sollen eine nachhaltige Finanzwirkung haben, also einen sogenannten Impact. Damit ist ein messbares Nachhaltigkeitsziel verbunden. Wie sich dies umsetzen lässt, ist derzeit noch unklar und wird in der Branche diskutiert. Ohnehin gibt es in einigen Punkten noch Unklarheiten. „Die Offenlegungsverordnung verweist an einigen Stellen auf delegierte Rechtsakte. (….) Diese sind aber noch nicht unter Dach und Fach, sondern werden erst nach und nach im Laufe des Jahres 2021 verabschiedet“, schreibt die Bafin.

Strenge Vorgaben von den Verbänden

Die langfristigen Ziele hingegen sind klar: Eine bessere Vergleichbarkeit von nachhaltigen Investmentprodukten, den Aufbau eines Benchmarking-Systems sowie die Beseitigung von Greenwashing.

Das Thema ist der Branche offenbar ernst. In Deutschland haben der Fondsverband BVI, die Kreditwirtschaft und der Deutsche Derivate Verband für die Anlageberatung ein etwas weitergehendes Konzept für einen Marktstandard ausgearbeitet. Dies ist zwar noch nicht verabschiedet, hat jedoch auf die Anbieter, zum Beispiel die ETF-Emittenten, durchaus Einfluss. Es ist denkbar, dass ein Fonds oder ETF im Produktprospekt als Artikel-8- oder Artikel-9-konform ausgewiesen wird, aber nicht die Kriterien des Verbändekonzepts für ESG- oder Impact-Produkte für die Anlageberatung erfüllt. Dann dürfte das Produkt in Deutschland nicht als nachhaltige Geldanlage verkauft werden.