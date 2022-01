Wie du mit einem ETF vom Gaming-Boom profitieren kannst

Schwache Einzelaktien

Doch nicht jedes Gaming-Unternehmen hat vom Boom profitiert. Die Aktie von Activision Blizzard, dem Entwickler von World or Warcraft und Call of Duty, hat im Laufe des vergangenen Jahres 19,01 Prozent verloren – was aber weniger an schlechten Spielen lag als vielmehr an einem Sexismus-Skandal, der das Unternehmen im Sommer 2021 heimsuchte.

Und auch Take-Two, bekannt durch Games wie GTA und Red Dead Redemption, konnte die hohen Erwartungen trotz des anhaltenden Erfolgs von GTA nicht erfüllen. In den letzten 12 Monaten ist die Aktie vom 16,21 Prozent im Wert gesunken. Hauptgrund dafür: Anfang dieser Woche verkündete Take-Two den Kauf des bisherigen Konkurrenten Zynga, bekannt durch den ehemaligen Facebook-Knaller Farmville. Der Kauf zum stolzen Preis von 13 Milliarden Dollar hatte Investoren offenbar verunsichert – denn Zynga ist noch immer kein profitables Unternehmen. Heute konnte die Take-Two Aktie sich aber bereits wieder leicht erholen.