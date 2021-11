Wie europäische Banken wieder in den Anleger-Fokus rücken

Europäische Banken zurück im Fokus

Seit einigen Monaten scheint sich der Wind etwas zu drehen und die Anleger rücken Banken aus Europa wieder stärker in den Fokus. Auch hier sind Hintergründe vielschichtig. Waren die jeweiligen Aktien anfangs schlicht einfach nur sehr billig und riefen Schnäppchenjäger auf den Plan, so mehren sich die Anzeichen für einen fundamental begründeten Wandel.

Deutlich gestiegenen Kostendisziplin, rigoroser Abbau von Risikopositionen, und Fokussierung auf das Kerngeschäft sind hier zu nennen. Dazu kommen interessante Nachrichten und Tendenzen aus der Branche. Wird sich die neue deutsche Bundesregierung vom Commerzbank Anteil trennen und so den Weg für eine Übernahme frei machen? Ist dies die Initialzündung für eine weitere dringend notwendige Konsolidierungswelle im Bankenmarkt? Viele Häuser sind wieder in der Gewinnzone und könnten bald auskömmliche Dividenden an ihre Anteilseigner ausschütten. Dazu kommt der ganz leichte und noch weit entfernte Silberstreif einer Zinswende am Horizont.