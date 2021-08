Wie gut ist der günstigste Aktien-ETF der Welt? Der große Check!

Was ist aktuell der günstigste Aktien-ETF gemessen an der Gesamtkostenquote (TER), den Sie in Deutschland kaufen können? Die Antwort erfahren Sie hier. Plus: was der ETF taugt!

ETFs sind geniale Anlageinstrumente, um bequem Vermögen aufzubauen. Anstatt hohe Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren für aktiv gemanagte Fonds zu zahlen, investieren Sie mit ETFs kostengünstig und breit diversifiziert in Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien. Studien zeigen: Passive Anlagestrategien (sog. Indexing) funktionieren langfristig besser als aktives Fondsmanagement. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel.

Wir haben im folgenden Beitrag einen kleinen Versuch gestartet: Über unsere ETF-Suche haben wir sämtliche Indexfonds aus unserer Datenbank nach Kosten gefiltert. Denn wir hatten uns gefragt: Was ist eigentlich zur Zeit der günstigste Aktien-ETF der Welt gemessen an der Gesamtkostenquote (TER)? Diesen ETF haben wir für Sie analysiert.