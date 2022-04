Wie ich meine ETF-Sparpläne auf ESG umgestellt habe

Hier bekommst du einen exklusiven Einblick in das ETF-Portfolio von unserem Redakteur Thomas Brummer. Denn kürzlich hat er hier eine wichtige Änderung vorgenommen. Seine alten Sparpläne hat er über Bord geworfen – und ETFs mit ESG-Kriterien umgestellt. Erfahre die Hintergründe – und auf welche ETFs Thomas jetzt setzt.

„Thomas, du kennst dich doch aus mit ETFs. Ich würde gerne etwas Geld anlegen, ich will aber damit etwas Gutes bewirken“, sagte kürzlich mein guter Freund Max. Nichts leichter als das, möchte man meinen, schließlich ist Nachhaltigkeit in aller Munde. Nachhaltige ETFs gibt es zuhauf und in allen Schattierungen. Max entschied sich schließlich für ein streng nachhaltiges Produkt mit EU-Kennzeichnung. Denn: Max möchte nur auf Firmen setzen, die mit ihren Produkten dazu beitragen, das Thema Nachhaltigkeit konkret zu fördern. Er entschied sich für den Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WKN: A3CN9S), den er beim Scalable Capital * Broker bespart.

Ich muss leider gestehen, ganz so ein passionierter Nachhaltigkeitsanhänger bin ich nicht. Dennoch kam ich ins Grübeln. Mein Fazit: Die ganz großen Sünder wie Tabakkonzerne oder Waffenhersteller möchte ich nicht mehr unterstützen. Jedoch bin ich zu sehr Fan der „puren ETF-Idee“, also einer möglichst breiten Streuung. Die Lösung: ESG-ETFs! Diese sind immer noch so breit gestreut, dass sie vom Original kaum abweichen. Trotzdem geben sie mir ein besseres Gefühl.