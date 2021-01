Binnen fünf Monaten konnte der Robo-Advisor Visualvest (► Zum Testbericht) das investierte Vermögen verdoppeln. Nun betreut das Unternehmen eine Milliarde Euro über seine Plattform.

Der Robo-Advisor Visualvest hat die Schwelle von einer Milliarde Euro beim betreuten Anlagevermögen überschritten. Damit verdoppelte die Tochtergesellschaft von Union Investment das auf der eigenen Plattform betreute Vermögen in weniger als fünf Monaten. Erst Ende Juli 2020 konnte die Marke von 500 Millionen Euro Assets under Management or Administration geknackt werden. Das Anlagevolumen umfasst neben Kundengeldern, die direkt vom Robo-Advisor verwaltet werden, auch Gelder, die über White-Label-Produkte investiert sind.

Private Anleger können ihr Geld mit dem Robo-Advisor Visualvest in breit gestreute Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds anlegen. Auf Basis eines wissenschaftlichen Modells wird ihr Chancen-Risiko-Profil ermittelt und eine passgenaue Anlagestrategie angeboten. Von Beginn an legte das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit und bot als erster Robo-Advisor rein nachhaltige Anlagestrategien an.

Zudem ist Visualvest Plattform-Anbieter für mehrere White-Label-Produkte. Auf der Plattform werden auch mehrere Lösungen zur Finanzportfolioverwaltung angeboten, zum Beispiel für die „Genossenschaftliche FinanzGruppe“.