Wie viel Wahrheit steckt in diesen drei Börsenweisheiten?

Sell in may and go away

Eine der bekanntesten Börsenweisheiten ist sicherlich „Sell in may and go away“. Diese Börsenweisheit sagt aus, dass die Anlegerinnen und Anleger der Börse im Mai den Rücken kehren sollen. Denn die Sommermonate an den Börsen, so besagt es die Weisheit, sind eher schwächer. Viele Menschen befinden sich in den Sommermonaten im Urlaub, sodass die Produktivität der Unternehmen abnimmt. Im Herbst solle man dann an die Börse zurückkehren, denn ab hier werden wieder höhere Gewinne versprochen.

Und die Börsenweisheit war bisher auch gar nicht allzu weit hergeholt. Im S&P 500 beispielsweise konnte man seit 1950 feststellen, dass der Zeitraum zwischen Mai und Oktober tatsächlich schwächer war als der Zeitraum zwischen November und April. Doch gerade in den letzten Jahren, in denen sich saisonale und regionale Gepflogenheiten durch die Globalisierung mehr oder weniger aufgelöst haben, gerät die Börsenweisheit ins Wanken.

In den letzten neun der vergangenen zehn Jahren konnte der S&P 500 im Zeitraum von Mai bis Oktober eine durchschnittliche Rendite von 5,7 Prozent erzielen. Hätte man der Börsenweisheit gefolgt, hätte man sich in den letzten Jahren eine sehr gute Rendite entgehen lassen. Die Zukunft wird zeigen, ob man die Sommermonate an den Börsen besser meiden sollte oder aber diese Regel durchbrochen worden ist.